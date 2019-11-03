بارادو ينهي الشوط الأول لصالحه أمام كمبالا سيتي

أنهى نادي بارادو، الشوط الأول، من مباراته أمام نادي كمبالا سيتي الأوغندي، لصالحه بنتيجة 2-1، ضمن الدور الـ32 مكرر من كأس الكاف.

ودخل أشبال المدرب فرانسيسكو تشالو، هذه المباراة بعزيمة كبيرة، ما مكنهم من إفتتاح باب التسجيل في بداية المواجهة، عن طريق اللاعب حراري.

واستفاق نادي كمبالا سيتي، بعد هذا الهدف، أين تمكن من تعديل النتيجة، منعشا بذلك حظوظه في هذه المباراة من جديد.

وفي الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول، تحصل نادي بارادو على ضربة جزاء، حولها اللاعب بوزوخ لهدف ثاني، لينتهي هذا الشوط لصالح بارادو، بنتيجة 2-1.