بارادو يواصل تألقه في كأس الكاف

تمكن نادي بارادو، اليوم الأحد، من العودة بنتيجة إيجابية، في المواجهة التي جمعتهم بنادي كمبالا سيتي الأوغندي، لحساب تصفيات كأس الكاف.

وتمكن أشبال المدرب شالو، من تحقيق التعادل السلبي، أمام كمبالا سيتي، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن ذهاب الدور الـ32 مكرر.

وتعد هذه النتيجة، ايجابية بالنسبة لممثل الجزائر، الذي يكون قد وضع قدمه الأولى في دور المجموعات من كأس الكاف.

وسيكون على نادي بارادو، المشارك لأول مرة في منافسة إفريقية، الفوز في مباراة العودة من هذا الدور، والمقررة بالجزائر، لضمان تأهله رسميا لدور المجموعات.