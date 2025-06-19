بارادو يودّع بولبينة برسالة مؤثرة

ودّعت إدارة نادي بارادو اللاعب السابق للفريق، عادل بولبينة، برسالة مؤثرة، أشادت فيها بمسيرة اللاعب الذي احتضنه النادي في صغره.

وقال رئيس النادي، حسان زطشي، في كلمته التي نشرت عبر صفحة الفريق الرسمية الرسمية على فايسبوك: “عادل استَمِع إلى هذه الكلمات كأنها تحية وداع نابعة من القلب”.

وأضاف: “رأيناك تكبر أمام أعيننا، تسقط، تنهض، تتعلم، وتصبح أقوى يومًا بعد يوم، كنت ابنًا للبعض، وأخًا كبيرًا لآخرين. كنت فردًا من العائلة.”

وتابع زطشي: “لقد تركت بصمتك في الملاعب، ولكن الأهم من ذلك، في قلوبنا… فامضِ يا عادل بثقة، واذهب بشجاعة. ولا تنسَ أبدًا: أينما ذهبت، ستبقى جزءًا من هذا المكان، وجزءٌ منا سيرافقك دائمًا”.