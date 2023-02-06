بارادو يوضح للنهار أسباب تحويل نجومه الشباب إلى قطر !

رد نادي أتلتيك بارادو على الضجة الاعلامية التي اُثيرت بعد تحويل 3 لاعبين من الأكاديمية لنوادي قطرية.

حيث قال، مراد أونفوف، الناطق الرسمي لفريق أتلتيك بارادو في اتصال هاتفي بتلفزيون النهار أمسية اليوم الإثنين.

“لايوجد تغيير في سياستنا، ونحن نادي تكويني، وهدفنا هو تمويل التكوين بمصادر أموال تحويل اللاعبين”.

كما أضاف:”إذا لم نتبع هاته الطريقة فسيكون محكوم علينا بالفشل المالي والرياضي، وبالنسبة لنا الدوري القطري من الأفضل في آسيا”.

قبل أن يختم:”لانجد فرقا بين تحويل نجومنا الشباب للدوري البلجيكي أو الدوري القطري”.