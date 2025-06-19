بارادو يُحقق أغلى صفقة في تاريخ البطولة الوطنية

حقق نادي أتلتيك بارادو إنجازًا ماليًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المحلية، ببيع عقد نجمه المتألق، عادل بولبينة، إلى نادي الدحيل القطري، لمدة 5 سنوات، في صفقة قياسية.

الصفقة التي أكد تفاصيلها الصحفي الفرانكو الجزائري نبيل جليت، عبر صحيفة ليكيب. بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين يورو. لتُصبح أغلى صفقة انتقال في سجل الفريق العاصمي وتاريخ البطولة الوطنية.

إذ تجاوزت صفقة بولبينة، من حيث القيمة المالية صفقة انتقال هشام بوداوي، إلى نادي نيس الفرنسي سنة 2019. وكانت حينها أكبر عملية بيع للنادي بمبلغ قدر بـحوالي 2 مليون أورو حسب موقع “ترانسفرماركت”.

بولبينة (22 عامًا) خطف الأنظار في الموسم الكروي 2024-2025 بتسجيله 21 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة في الرابطة المحترفة الجزائرية. ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية. إلا أن العرض القطري كان الأكثر جاذبية من حيث القيمة المالية والضمانات الرياضية.

وانتقاله إلى الدحيل القطري لا يمثل فقط نقلة نوعية في مسيرته. بل يشكل دفعة اقتصادية كبيرة لنادي بارادو الذي يعتمد في نموذجه الرياضي على تكوين وبيع المواهب. ويعد مثالًا نادرًا في الجزائر من حيث التنظيم والاحترافية.