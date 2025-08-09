بارادو يُصدر بيانا شديدة اللهجة بخصوص الحارس فراحي !

أصدر فريق أتليتيك بارادو، اليوم السبت، بيانا شديدة اللهجة، بخصوص حارسه مختار فراحي.

وأعربت إدارة “الباك” عن دهشتها واستغرابها من تصرف الحارس فراحي. المرتبط بعقد ساري المفعول إلى سبتمبر 2026.

وذلك، بعدما علمت أن أحد أندية الرابطة المحترفة قام بمحاولة التعاقد معه. بناءً على اعتقاد خاطئ بأن اللاعب حر من أي التزام.

مشيرة إلى أن هذا التصرف يُعتبر خرقاً واضحاً للأخلاق الرياضية وللقواعد المنظمة للعقود.

كما أبرزت إدارة بارادو، أن الحارس فراحي، شارك في التربص التحضيري للفريق. وشارك في لقاءين وديين أمام سطيف والبيض، وأنها تملك كل الإثباتات التي تؤكد ذلك.

موضحة أن استئناف فراحي للتدريبات وموافقته على الدخول في التربص مع الفريق. يدل على وجود اتفاق مبدئي لمواصلة المشوار مع النادي.

وفي المقابل، أكدت إدارة بارادو، أن أي طرف يتصرف بسوء نية أو يحرض لاعباً على فسخ عقده الساري، وفقا لقوانين “الفيفا”. يُعرّض نفسه لعقوبات صارمة. قد تشمل دفع تعويضات مالية وحتى معاقبة النادي المحرّض.

مشيرة في الأخير، إلى أنها تتحفظ بحقها في اللجوء إلى الهيئات المختصة لدى “الفاف”، للدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه. بما في ذلك الاحتكام للقوانين المتعلقة بسوء النية في التعاملات التعاقدية.