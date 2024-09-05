إعــــلانات
الرياضة

بارالمبياد باريس.. إسحاق ولد قويدر يحقق برونزية الجودو

بقلم فيصل زيان بوزيان
بارالمبياد باريس.. إسحاق ولد قويدر يحقق برونزية الجودو
  • 71
  • 0

حقق المصارع الجزائري، إسحاق ولد قويدر، اليوم الخميس، الميدالية البرونزية، تخصص الجيدو، ضمن الألعاب البارالمبية.

التي تتواصل فعالياتها، بالعاصمة الفرنسية باريس، لغاية الثامن من سبتمبر.

وفاز المصارع، بوقويدر، بالميدالية بالبرونزية، في مواجهته للمنافس البرازيلي، ماركيز، في نزال وزن 60 كلغ رجال J2  بالإيبون.

وبهذا التتويج، إرتفع رصيد الجزائر للميدالية العاشرة في منافسات الألعاب البارالمبية، منها 5 ذهبية و 4 برونز.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/1FUEn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر