بارالمبياد باريس.. العداء اسكندر عثماني يبلغ نهائي 100 متر

حجز العداء الجزائري، اسكندر عثماني، مقعدا في نهائي سباق 100 متر “T13” ضمن فعاليات الألعاب البارالمبية، الجارية وقائعها بباريس الفرنسية، ما بين 28 أوت الماضي و8 سبتمبر الجاري.

وأنهى البطل الجزائري، سباق مجموعته في صدارة الترتيب العام، بتوقيت 10:51 ثانية، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه. وعلى بعد 5 أجزاء من المئة من تحطيم الرقم القياسي البرالمبي.

وتعلّق الجماهير الجزائرية، آمالا كبيرة على اسكندر عثماني، من أجل تعزيز رصيد الجزائر. بميدالية ذهبية، في بارالمبياد باريس.