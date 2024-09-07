بارالمبياد باريس.. العداء كرعي عبد الكريم يحل خامساً نهائي سباق 1500 متر

فشل العداء الجزائري، كرعي عبد الكريم، اليوم السبت، في إهداء الجزائر ميدالية جديدة، خلال منافسات الألعاب البارالمبية.

المتواصلة فعالياتها إلى غاية يوم غد الأحد، بالعاصمة الفرنسية، باريس.

واكتفى العداء، كرعي عبد الكريم، بالمركز الخامس، في نهائي سباق 1500 متر، فئة T38.

للإشارة، سبق للعداء، كرعي عبد الكريم، أن توج بالميدالية الفضية، في سباق 1500 متر رجال فئة T38. بتوقيت 4 دفائق 94 جزءاً من المائة. ضمن منافسات البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم التي احتضنتها مدينة كوبي اليابانية، شهر ماي الماضي.