بارالمبياد باريس.. براهيم قندوز يبلغ نهائي “بارا كانوي كاياك”

حجز الجزائري، براهيم قندوز، مقعدا في نهائي “بارا كانوي كاياك”، ضمن الألعاب البارالمبية، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتصدر قندوز، صبيحة اليوم السبت، سباق نصف 200 متر “KL3″، لـ “بارا كانوي كاياك”. بتوقيت 41.40، فيما حل البرازيلي ميكياس رودريغيز، ثانيا بتوقيت 41.54، بينما عاد المركز الثالث للسنغالي، إدموند سانكا، بـ 41.94.

للإشارة، فإن البطل الجزائري، سيكون على موعد مع تنشيط نهائي سباق 200 متر “KL3” لـ “بارا كانوي كاياك”، اليوم السبت، بداية من الساعة 11:10.