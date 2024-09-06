بارالمبياد باريس.. إبراهيم قندوز يضيّع التأهل المباشر لنهائي منافسات “الكاياك”

ضيع الرياضي الجزائري، إبراهيم قندوز، فرصة التأهل لنهائي منافسات “الكاياك” ضمن الألعاب البارالمبية. التي تستمر فعالياتها إلى غاية الثامن من سبتمبر، في العاصمة الفرنسية باريس.

واحتل الرياضي الجزائري، إبراهيم قندوز، اليوم الجمعة، المركز الثاني في سباق منافسات الكاياك 200 متر KL3. بعد تصدره السباق منذ انطلاقه، وخسر المرتبة الأولى لصالح المنافس الأسترالي، ديلان ليتلهالاس، بفارق جزئين بالمائة من الثانية.

وسيلعب الرياضي الجزائري، إبراهيم قندوز، الدور نصف النهائي للتأهل إلى نهائي سباق منافسات الكاياك 200 متر KL3.