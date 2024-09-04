بارالمبياد باريس.. قاسمي مونية تحتل المركز السابع في منافسات دفع الجلة

احتلت لاعبة القوى الجزائرية، قاسمي مونية، اليوم الأربعاء، المرتبة السابعة في منافسات دفع الجلة فئة ف32.

ضمن الألعاب البارالمبية التي تتواصل فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس إلى غاية الثامن سبتمبر الجاري.

وحققت قاسمي مونية، المرتبة السابعة في منافسات دفع الجلة سيدات، فئة ف32. من أصل 13 متسابقة، برمية قدرت بـ 5 أمتار و 89 سنتيمتراً.

للإشارة، سبق للاعبة القوى، قاسمي مونية، أن نالت المركز 13، في تخصص رمي الصولجان، برمية قدرت بـ 18.66 مترا، ضمن منافسات فئة F32.