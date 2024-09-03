بارالمبياد باريس.. محمد برحال رابعا في سباق 200 متر

أخفق البطل محمد برحال، في إهداء الجزائر، ميدالية جديدة ضمن الألعاب البارالمبية الجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى غاية 8 سبتمبر الجاري.

وحلّ، محمد برحال، في المركز الرابع، ضمن نهائي سباق 200 متر “ت 51” رجال. اليوم الثلاثاء، بتوقيت 40:91، على بعد 2:26 ثانية عن صاحب البرونزية والمركز الثالث، البلجيكي بيتر جينين.

بينما عادت المرتبة الأولى، للعداء الكندي. كودي فورني، بتوقيت 37:64، فيما حل العداء الفنلندي توني بيسبانين، في الوصافة بتوقيت 38:55 ثانية.