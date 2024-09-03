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الرياضة

بارالمبياد باريس.. محمد برحال رابعا في سباق 200 متر

بقلم محمد لمين صحراوي
بارالمبياد باريس.. محمد برحال رابعا في سباق 200 متر
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أخفق البطل محمد برحال، في إهداء الجزائر، ميدالية جديدة ضمن الألعاب البارالمبية الجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى غاية 8 سبتمبر الجاري.

وحلّ، محمد برحال، في المركز الرابع، ضمن نهائي سباق 200 متر “ت 51” رجال. اليوم الثلاثاء، بتوقيت 40:91، على بعد 2:26 ثانية عن صاحب البرونزية والمركز الثالث، البلجيكي بيتر جينين.

بينما عادت المرتبة الأولى، للعداء الكندي. كودي فورني، بتوقيت 37:64، فيما حل العداء الفنلندي توني بيسبانين، في الوصافة بتوقيت 38:55 ثانية.

Peut être une image de texte qui dit ’PARAATHLETICS T51 MEN's MEN's200M 200M RESULT FINAL CAN+ CAN CODY FOURNIE 2 FIN 3 BEL TONI PIISPANEN 4 PETER GENYN ALG 5 WIND 0 .7M/S 37.64 PB BEL MOHAMED BERRAHAL 6 SB MEX 7 38.55 CRC ROGER ROGERHABSCH HABSCH EDGAR CESAREO NAVARRO SANCHEZ ERNESTO FONSECA 38.65 40.91 42.35 SB SB 42.92 46.10’

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