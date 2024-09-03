بارالمبياد باريس.. محمد برحال رابعا في سباق 200 متر
بقلم محمد لمين صحراوي
أخفق البطل محمد برحال، في إهداء الجزائر، ميدالية جديدة ضمن الألعاب البارالمبية الجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى غاية 8 سبتمبر الجاري.
وحلّ، محمد برحال، في المركز الرابع، ضمن نهائي سباق 200 متر “ت 51” رجال. اليوم الثلاثاء، بتوقيت 40:91، على بعد 2:26 ثانية عن صاحب البرونزية والمركز الثالث، البلجيكي بيتر جينين.
بينما عادت المرتبة الأولى، للعداء الكندي. كودي فورني، بتوقيت 37:64، فيما حل العداء الفنلندي توني بيسبانين، في الوصافة بتوقيت 38:55 ثانية.
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