بارالمبياد باريس 2024.. مهيدب يحقق الميدالية البرونزية في نهائي رمي الصولجان

تمكن الرياضي الجزائري، أحمد مهيدب، اليوم السبت، من تحقيق الميدالية البرونزية، في نهائي ألعاب القوى تخصص رمي الصولجان F32.

الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين 28 أوت و8 سبتمبر 2024.

بعد أن حقق كل من البطل الجزائري، أحمد مهيدب المركز الثالث في نهائي رمي الصولجان F32، محققا الميدالية البرونزية، برمية قدرها 38.61 متر.

فيما حقق مواطنه، وليد فراحاح المركز الرابع، في ذات النهائي، بعد أن حقق رمية قدرها 37.90 متر. أما الجزائري الثالث المشارك في هذا النهائي، ميسوني عبد الحق، إكتفى بالمركز الثامن، في نهائي الصولجان F32، بعد أن حقق رمية قدرها 32.91 متر.

للإشارة، رفعت الجزائر بهذا التتويج، رصيدها في الألعاب البارالمبية باريس 2024، للميدالية رقم 02، بعد أن حققت، صبيحة اليوم السبت، نسيمة صايفي، ذهبية رمي القرص، وإهدائها الجزائر، أول ميدالية ذهبية في دورة باريس 2024.