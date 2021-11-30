باربادوس.. ظهور جمهورية جديدة في العالم

أعلنت باربادوس فجر الثلاثاء، تحرّرها من سلطة التاج البريطاني، لتصبح أحدث جمهورية في العالم، وجرى ذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز.

وأقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية، ساندرا ميسن، خلال الحفل، اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة. وكما تم إنزال علم الملكة الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني.

وقالت ميسن خلال أدائها اليمين الدستورية: “أنا، ساندرا برونيلا ميسن، أقسم بأن أكون مخلصة لباربادوس وبأن أكون وفية لها، وفقا لما ينصّ عليه القانون، فليساعدني الرب”.

ونظمت باربادوس انتخاباتها الرئاسية الأولى في أكتوبر، بعد 13 شهراً من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.

الجمهورية الوليدة المعروفة بشواطئها الرائعة والتي تعتبر لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى بسكّانها البالغ عددهم نحو 287 ألف نسمة.

وستواجه الجمهورية، من اليوم فصاعداً بنفسها التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على السياحة والتفاوتات الموروثة من الماضي الاستعماري.

وجاء إحلال النظام الجمهوري في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الكاريبي والمستقلة منذ 1966 بعد سنوات من حملات محلية ونقاشات طويلة حول قرون من نفوذ بريطاني تخلّلته مئتا عام من العبودية.

وقبل انتشار كورونا كان يزور الجزيرة المعروفة بمياهها الصافية أكثر من مليون سائح كل عام.

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