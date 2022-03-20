“باركينغور” مهدد بالحبس لسرقته ملابس رجالية من سيارة في سوق الجرف

تعرض تاجر للسرقة طالت سلعة ملابس رجالية كانت موضوعة في سيارته، على مستوى حي الجرف بباب الزوار شرق العاصمة،من طرف مجهولين. بعد تعرض مركبته للكسر،ليتم بعدها بيع السلعة محل السرقة من طرف الجناة بثمن بخس لتاجر. بإحدى أسواق العاصمة واقتسام عائدتها المالية مناصفة.

كما تتلخص حيثيات القضية التي جرت تفاصيلها محكمة الجنح بالدار البيضاء، تتلخص بتاريخ 17 مارس الجاري. أين تقدم الضحية المسمى “ع.نور الدين” أمام مصالح الأمن الحضري لباب الزوار مفادها تعرضه إلى سرقة بضاعته المتمثلة بملابس وأحذية. ومن الجودة العالية ذات ماركة عالمية. وهذا على مستوى حي الجرف. بعدما ركنه سيارته في حظيرة سوق دبي المجاور في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.

كما تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة. انطلاقا من السماع إلى المشتبه فيه “ع.ناصر” مسير الحظيرة التي كانت بها السيارة محل السطو. ليتم على إثره تحديد هوية باقي الفاعلين ويتعلق الأمر بالقاصر “ش. صلاح الدين”،و”ق.صالح” الذين تم توقيفهم تباعا. بعد أقر صاحب الحظيرة “ع.ناصر” باقترافهم الجرم بيوم الوقائع.

وخلال مجريات التحقيق اعترف القاصر أن السلعة المسروقة،تم بيعها لتاجر بساحة الشهداء يدعى “ق.صالح” يكنى “بارادو” مقابل 3 ملايين سنتيم. ليتم بعدها اقتسام المبلغ مناصفة فيما بينهم.

كما حاول المتهم “ع.ناصر” خلال مواجهته بالتهمة المنسوبة اليه المتعلقة بالسرقة بالتعدد، والتحطيم العمدي لملك الغير،إنكار ما نسب اليه من جرم. محاولا الصاق التهمة بغيره،مصرحا بأنه بيوم الوقائع شاهد الضحية ركن سيارته صباحا،لكنه لم يكن حاضرا خلال عملية السطو.

في حين، الضحية “نور الدين” التمس وكيل المحكمة تعويضا ماليا بقيمة 30 مليون سنتيم مبلغ السلعة المسروقة. و12 ألف دج قيمة الضرر الذي لحق بمركبته. كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حق كلا المتهمين “ش.صلاح الدين” و”ع.ناصر”.