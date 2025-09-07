بارك سفاري وأكوابيرد وممر زجاجي لرؤية الحيوانات.. جديد حديقة بن عكنون

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى حديقة بن عكنون، للوقوف على سير أشغال التهيئة والتطوير والعصرنة التي تشهدها هذه المساحة الخضراء الحيوية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، اطلع الوالي على العروض المقدمة بشأن المشاريع الجاري انجازها. من أبرزها تحويل جزء من الحديقة الى بارك سفاري يضم 13 حظيرة لمختلف أنواع الحيوانات. مع ممر زجاجي يتيح للزوار تجربة فريدة لمشاهدة الحيوانات عن قرب.

بالإضافة إلى إنجاز مشروع “أكوابيرد” (AQUABIRD)، والذي يتضمن حوضا كبيرا للطيور المائية، ومركز للفروسية.

وإعادة تهيئة وتأهيل فندق المنقذة وفندق الأروية الذهبية المتواجد بالحديقة بطابع عصري، ليرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للزوار.

كما سيتم تهيئة خط السكة الحديدية على طول 06 كيلومترات، يحتوي على عدة أرصفة. مما يسهل حركة التنقل للزوار داخل الحديقة.

وكذا تحديث فضاء الألعاب والتسلية بغية تنصيب ألعاب جديدة وحديثة تلبي تطلعات العائلات والأطفال.

الوالي يأمر بإنجاز مشاريع الحديقة ضمن الآجال المحددة

وخلال زيارته، أسدى الوالي تعليمات صارمة لضمان إنجاز المشاريع ضمن الآجال المحددة. منها مضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية بجميع الورشات مع مراعاة الجودة والاتقان خلال الاشغال.

كما أمر بتسريع الإجراءات العالقة مع تنصيب المؤسسات المنجزة للمشروع مباشرة بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتسوية الأرضية. والتخطيط المسبق لجلب كافة التجهيزات المتعلقة بجميع المشاريع المبرمجة بالحديقة.

وكذا اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأشجار أثناء القيام بأشغال التهيئة مع تعزيز المساحات الخضراء. وتنظيف المحيط ورفع مختلف الردوم المتواجدة بالورشات.

كما أمر بتوجيه اعذارات للمؤسسات المتاخرة في انجاز الأشغال لعدم احترامها البنود المنصوص عليها. والإسراع في الانتهاء من تهيئة جدار الإحاطة باستخدام الأحجار الطبيعية.

واجراء دراسة متخصصة لتعزيز إمكانية الوصول وتسهيل حركة التنقل للأشخاص ذوي الهمم. في الفضاء المخصص للحيوانات والارصفة الخاصة بالقطار.

كما أمر الوالي، بالمحافظة على الطابع المعماري والأرضية خلال أشغال تهيئة وعصرنة الفندق.

كما تمت الزيارة، بحضور كل من المدراء التنفيذيون المعنيون، مدراء المؤسسات العمومية. ومكاتب الدراسات، وشركات الإنجاز، وإطارات الولاية.

وبهكذا مشاريع داخل حديقة بن عكنون ستصبح نموذجا رائدا للمتنزهات العصرية. تدمج بين الطبيعة والترفيه والتعلم، وتقدم تجربة متكاملة للزوار من داخل الجزائر وخارجها.