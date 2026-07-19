بارنغورا يغادر مولودية الجزائر ويلتحق بشبيبة الأبيار

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، عن بيع عقد لاعب وسط ميدانها، الدولي الفيني الحسن بانغورا، للصعد الجديد شبيبة الأبيار.

ونشرت إدارة المولودية، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله بيع عقد بناغورا، لشبيبة الأبيار.

كما اوضح مسؤولي العميد، في ذات البيان، بأن وضع بند في عقد اللاعب، يسمح للمولودية بالاستفادة من25% من قيمة التحويل في حال بيع عقد اللاعب مستقبلا.

وتعول إدارة شبيبة الأبيار، على مستقدمها الجديد، الحسن بانغورا، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق في أول موسم لهم في الرابطة المحترفة.