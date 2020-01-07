بارونات مخدرات يجردون شرطياً من مسدسه في مغنية بتلمسان

شهدت مدينة مغنية بولاية تلمسان، مساء أمس، ما يشبه حالة طوارئ، إثر قيام بارونات مخدرات بالاستيلاء على مسدس شرطي بإستعمال القوة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الواقعة جرت عندما وجد شرطي كان بالزي المدني نفسه، محاصرا داخل زقاق خال من المارة، من طرف بارونات مخدرات.

ورغم محاولة الشرطي تخويف من حاصروه من خلال إشهار مسدسه والتلويح باستعماله، إلا أن الجناة أصروا على تنفيذ جريمتهم.

وراح الشرطي يطلق رصاصتين في الهواء، لتحذير الجناة، لكنهم انقضوا عليه وتمكنوا من تجريده من سلاحه ومن مبلغ مالي يقدر بمليوني سنتيم.

بعد ذلك، اختفى الجناة، لتطلق مصالح الأمن بعد تلقيها خبرا بما وقع، حملة بحث وتمشيط في شوارع وأزقة مغنية.

وتحت ضغط المطاردة والحصار، لجأ بارونات المخدرات إلى التخلص من المسدس برميه أمام أحد المقرات الأمنية.

بعد ذلك، قامت مصالح الأمن بمداهمة بعض منازل المشتبه بهم البالغ عددهم ستة، بعد الحصول على إذن بالتفتيش.

وقد انتهت العملية بالعثور في منزل أحد المشتبه بهم على 95 حبة إيكستازي و100 غرام من الكيف.

وفيما ما تزال عملية البحث جارية لتوقيف المعتدين، الذين تبين أنهم من معتادي الإجرام بالمنطقة، عُلم أن الشرطي الضحية قد تعرض لصدمة نقل على إثرها للمستشفى.