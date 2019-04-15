بارونات مخدرات يقتلون شابا بضربة سيف على الرقبة أمام عشرات المواطنين في تيبازة!

الجريمة وقعت وسط شوارع خميستي والضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث

اهتزت مدينة خميستي بإقليم ولاية تيبازة، مساء أمس، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المدعو «محفوظ معلاوي» شاب ثلاثيني وأب لطفلين.

فيما فرّ القاتل رفقة منحرفين كانوا على متن السيارة إلى وجهة المجهولة.

الجريمة التي وقعت في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس، حسب إفادة شهود عيان.

تعود إلى مناوشات سابقة بين عصابة من تجار المخدرات والضحية الذي لا تربطه أي صلة بهم، حسب ما أفادت به مصادر «النهار».

الشهود الذين التقت بهم «النهار» دقائق بعد جريمة، أكدوا أن سيارة سياحية مجهولة ترصدت الضحية في مفترق طرق خميستي الميناء.

أين نزل المشتبه فيه الأول في جريمة القتل وبحوزته سيف طويل حاد وجهه بكل قوة صوب رقبة الضحية.

الذي هرع لخمس أمتار وسقط جثة هامدة ليلوذ القتلة بالفرار نحو وجهة مجهولة.

الحادثة الأليمة تعتبر الثالثة في ظرف أقل من أسبوعين، بعد جريمة حرق ثلاثيني في أحمر العين والعثور على جثة رئيس نادي حلولة الساحلية بالحطاطبة في ظروف غامضة،.

قبل أن يبدأ أمس التيبازيون أسبوعهم الجديد بجريمة قتل أخرى لا تقل بشاعة عن باقي الجرائم.