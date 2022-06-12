“بارون” أسلحة يفرّ من منزله لحظات قبل مداهمة الشرطة في “أولاد رشاش” بخنشلة

تمكن أحد خطر “بارونات” التهريب والمتاجرة في مختلف أنواع الأسلحة محل تتبع وترصد من مصالح الأمن خلال ستة أشهر الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، من الإفلات من قبضة عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، المدعومين بأفراد الشرطة القضائية بأمن دائرة “أولاد رشاش”، والفرار نحو وجهة مجهولة عبر منفذ سري بمسكنه الكائن وسط أحد الأحياء الشعبية على أطراف المدينة، قبل تنفيذ عملية مداهمة مباغتة أعدت لها خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع نيابة المحكمة الإقليمية، على الرغم من إحكام طوق الحصار حول المسكن محل العملية، أعقبتها عملية تمشيط واسعة النطاق عبر مختلف فروع الأزقة والساحات الضيقة المحيطة بموقع التدخل التي يشتبه استغلالها في عملية الفرار من أجل توقيفه داخل المحيط الضيق، قبل تسلله إلى سفوح الجبال الغابية المجاورة، من دون تحقيق الهدف من عملية المداهمة.

وحسب مصادر “النهار” المطلعة، فإن تمكن هذا المجرم الخطير من الفرار خلال هذه العملية التي أعدّت لتنفيذها خطة أمنية محكمة، يعود بالأساس إلى وشاية في الوقت المناسب من أحد الوسطاء الذين كانوا في وقت سابق قد ساعدوا على فتح ثغرة اختراق من بعض عناصر الأمن لخصوصية نشاط هذا “البارون” بصفتهم متعاملون مع شبكات المتاجرة بالأسلحة، قصد حصر نشاطه والكشف عن خيوط الشبكة وامتداداتها والجهات الممولة من الخارج واستدراج عناصرها النشطة للإيقاع بهم، متلبسين بحيازة أكبر عدد من قطع الأسلحة محل التهريب، وهي نفس الأطراف التي ساهمت وسهلت في نجاح هذا المطلوب أمنيا وسط المجمعات السكانية الشعبية القديمة من الفرار والاختفاء في ظرف وجيز.

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