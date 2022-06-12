“بارون” أسلحة يفرّ من منزله لحظات قبل مداهمة الشرطة في “أولاد رشاش” بخنشلة
تمكن أحد خطر “بارونات” التهريب والمتاجرة في مختلف أنواع الأسلحة محل تتبع وترصد من مصالح الأمن خلال ستة أشهر الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، من الإفلات من قبضة عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، المدعومين بأفراد الشرطة القضائية بأمن دائرة “أولاد رشاش”، والفرار نحو وجهة مجهولة عبر منفذ سري بمسكنه الكائن وسط أحد الأحياء الشعبية على أطراف المدينة، قبل تنفيذ عملية مداهمة مباغتة أعدت لها خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع نيابة المحكمة الإقليمية، على الرغم من إحكام طوق الحصار حول المسكن محل العملية، أعقبتها عملية تمشيط واسعة النطاق عبر مختلف فروع الأزقة والساحات الضيقة المحيطة بموقع التدخل التي يشتبه استغلالها في عملية الفرار من أجل توقيفه داخل المحيط الضيق، قبل تسلله إلى سفوح الجبال الغابية المجاورة، من دون تحقيق الهدف من عملية المداهمة.
وحسب مصادر “النهار” المطلعة، فإن تمكن هذا المجرم الخطير من الفرار خلال هذه العملية التي أعدّت لتنفيذها خطة أمنية محكمة، يعود بالأساس إلى وشاية في الوقت المناسب من أحد الوسطاء الذين كانوا في وقت سابق قد ساعدوا على فتح ثغرة اختراق من بعض عناصر الأمن لخصوصية نشاط هذا “البارون” بصفتهم متعاملون مع شبكات المتاجرة بالأسلحة، قصد حصر نشاطه والكشف عن خيوط الشبكة وامتداداتها والجهات الممولة من الخارج واستدراج عناصرها النشطة للإيقاع بهم، متلبسين بحيازة أكبر عدد من قطع الأسلحة محل التهريب، وهي نفس الأطراف التي ساهمت وسهلت في نجاح هذا المطلوب أمنيا وسط المجمعات السكانية الشعبية القديمة من الفرار والاختفاء في ظرف وجيز.
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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.
وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.
وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة