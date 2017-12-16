“باريتو” :”سليماني سيقول نعم لهذا الفريق”

أكد البرتغالي “ماريانو باريتو”، بأنّ الدولي الجزائري، إسلام سليماني، سيكون مُتحمّسا لامحالة لفكرة العودة لناديه السابق “سبورتينغ لشبونة” خلال الميركاتو.

وصرح التقني لراديو “ريناسينسا” قائلا: “أعتقد بأن سليماني سيقول نعم لسبورتينغ لشبونة، وبكل سهولة، خاصة وأنه يعرف الأجواء داخل الفريق”.

وأضاف :”في حالة ما تقدمت الإدارة بعرض لإستعارته هذا الشتاء، فإنه لن يعارض العودة لملعب جوزي ألافالادي، هذا مفروغ منه”.

يُشار إلى أن “جورجي خيسوس” مُدرب “الأسود” كشف استعداده لاسترجاع “سوبر سليم” إن تمكنت الإدارة من إقناع “ليستر سيتي” بتسريحه.