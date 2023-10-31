باريس تستيقظ على فاجعة “نجمة داوود”

قال مكتب المدعي العام في باريس لقناة BFMTV إنه تم وسم حوالي ستين نجمة داوود ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في الدائرة الرابعة عشرة بباريس.

وحسب الإعلام الفرنسي، فقد تم فتح تحقيق عاجل بشأن الأضرار التي لحقت بممتلكات الآخرين. والتي تفاقمت بسبب ظروف الأصل أو العرق أو الدين.

وتم اكتشاف نجمة داوود الزرقاء والتي ترمز إلى الديانة اليهودية، في المباني السكنية والبنوك والمقرات الرسمية. في شارع دو بير كورنتين، وشارع تومبي إسوار، وعند تقاطع شارع سان إيف.

ووصف الفرنسيون هذا التصرف بالمفجع والحقير وغير المحتمل. وأجمعوا في تعليقاتهم بالقول “أعمال حقيرة وغير محتملة تثير العار والاشمئزاز”.

وانتقد عمدة الدائرة الرابعة عشرة في باريس العلامات “العنصرية”. مصرا على أن “عملية الوسم هذه تذكرنا بعمليات الثلاثينيات والحرب العالمية الثانية التي أدت إلى إبادة ملايين اليهود”.

ويتفق مع ذلك ديفيد بيليارد، نائب رئيس البلدية المسؤول عن تحويل الفضاء العام. معتقدًا أنها بمثابة “تذكير بالساعات المظلمة في التاريخ”.

وتعتزم بلدية باريس تقديم شكوى، كما أعلن إيمانويل غريغوار، النائب الأول لآن هيدالغو. في حين سيتم إرسال خدمات التنظيف في المدينة إلى مكان الحادث لمحوها.

هذه العلامات، كما يحدد بدقة أنطوان جيلو، نائب مجلس المدينة المسؤول عن النظافة “تم إبلاغ المحافظة لمحوها”.

وأكدت كارين بيتي أن المدينة ستكون منتبهة أيضًا لـ “التقارير المحتملة” الأخرى. حيث يتم حاليًا تعبئة مركز شرطة الدائرة الرابعة عشرة لجمع الشكاوى من السكان. وكان هؤلاء هم الذين اتصلوا بالشرطة في الصباح الباكر.

“أنا مصدومة”، تقول إليزابيث، حارسة المبنى، أمام ميكروفون قناة BFM في باريس إيل دو فرانس. “إنه يحزنني كثيراً.” “أنا أبكي، لأنني سأعيد اكتشاف الكراهية التي كانت لدينا عندما كنت طفلة. أنا لا أفهم ذلك،”.

تم اكتشاف علامات مماثلة في Saint-Ouen وAubervilliers وIssy-les-Moulineaux منذ يوم أمس الاثنين

في المجمل، تم الإبلاغ عن 819 عملا عنصريا في فرنسا، وتم اعتقال 414 شخصًا.