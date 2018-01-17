باريس سان جرمان و”نيمار” يُذلان “عبيد” !!

إنقاد الدولي الجزائري “مهدي عبيد” لاعبُ “ديجون” الفرنسي رفقة فريقه لهزيمة مُذلة سهرة اليوم الأربعاء ضد المُضيف “باريس سان جيرمان”.

بثمانية أهداف دون رد في الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وشارك مُتوسط ميدان الخضر “عبيد” أساسيا في مهزلة ناديه قبل أن يُسارع المُدرب “أوليفير ديل أوغيلو” لإخراجه في الدقيقة 62.

وإشراك مكانه زميله الفرنسي “ماسويما”، وذلك بسبب أداءه الهزيل وعدم قدرته على الوقوف الند للند أمام وسط ميدان البياسجي القوي.

وسجل النجم البرازيلي “نيمار” رباعية كاملة في شباك زملاء عبيد هي الأولى له منذ قدومه إلى الدوري الفرنسي.