باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والثانية تواليا

تُوج نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 للمرة الثانية في تاريخه والثانية تواليًا، عقب فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (4-3).

في النهائي الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

ودخل أرسنال المباراة بقوة، حيث افتتح الدولي الألماني كاي هافرتز باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة حاسمة من تروسارد، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بقدمه اليسرى استقرت في شباك الحارس سافونوف.

ورد باريس سان جيرمان بضغط متواصل بحثًا عن تعديل النتيجة، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 65 إثر عرقلة تعرض لها خفيتشا كفاراتسخيليا من طرف المدافع ويليام صاليبا، نفذها عثمان ديمبيلي بنجاح معيدًا المباراة إلى نقطة الصفر.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك خلال الوقت المتبقي ولا في الشوطين الإضافيين، ليُحتكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الباريسي بنتيجة 4-3، مانحة إياه لقبًا أوروبيًا جديدًا وتأكيدًا لهيمنته القارية للموسم الثاني على التوالي.