باريس سان جيرمان غير مهتم بصفقة غولام

كشفت الصحافة الفرنسية، عدم اهتمام المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، بصفقة الدولي الجزائري فوزي غولام، بعد اقترحه من مناجيره خورخي مينديز.

وأوضح موقع “le 10 sport” الفرنسي، أن ليوناردو، لا يرى في غولام، اللاعب المناسب لتعويض ليفن كورزاوا، ومنافسة خوان بيرنات.

ورغم استواف الدولي الجزائري، لمطالب النادي الفرنسي، من ناحية الخبرة، والقيمة المالية، إلا أنه لم يحظى باهتمام مسؤولي النادي الباريسي.

يذكر أن وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز، يسعى لايجاد فريق جديد لفوزي غولام، بعد إبداء نادي نابولي، عدم رغبته في الاحتفاظ بالدولي الجزائري.