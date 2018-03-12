باريس سان جيرمان لا يضمن بقاء “نيمار” !

كشفت صحيفة “لوباريزيان” أن “إدارة باريس سان جيرمان” غير متأكدة من بقاء “نيمار جونيور” في الفريق الموسم المقبل، بسبب رغبته الشديدة في الرحيل.

وكان ناصر الخليفي قد أكد أنّ نيمار سيبقى لموسما آخر ولن يرحل بأقل من 400 مليون أورو.

لكن العلاقة الجيدة بين “فلورونتينو بيريز” رئيس ريال مدريد والخليفي، قد تُسهل مهمة خروج “نيمار” وانضمامه للملكي.

وستكون صفقة تاريخية إنّ حدثت خاصة وأنّ اللاعب البرازيلي سبق له وأن حمل ألوان “برشلونة” !.

في حين سينتقل “الخليفي” إلى البرازيل، خصيصا من أجل مقابلة نجم فريقه ومعرفة خبايا القضية.