باريس سان جيرمان وليفربول يمران لربع نهائي دوري الأبطال

تأهل سهرة اليوم الأربعاء باريس سان جيرمان الفرنسي للدور ربع النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

تأهل البياسجي جاء بعد التعادل في لقاء العودة بملعب البارك دي برانس بهدف في كل شبكة ضد برشلونة الإسباني.

لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي الذي لُعب بالكامب نو انتهى بفوز الباريسيين برباعية كاملة مقابل هدف وحيد.

مواجهة اليوم شهدت تضييع النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لركلة جزاء صدها كيلور نافاس.

ومن جهة آخرى تأهل ليفربول الانجليزي لذات الدور بعد تجديد فوزه على لايبزيغ الألماني بذات نتيجة الذهاب بهدفين دون رد.