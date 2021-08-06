باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته الرسمية مع “ميسي”

كشفت قناة “RMC” الفرنسية وصحيفة “ليكيب” والعديد من المصادر الإسبانية، أن نادي “باريس سان جيرمان” بدأ رسميا مفاوضاته مع النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الفرنسي بعد أن أعلن نادي “برشلونة” رحيله عن الفريق.

وأكدت ذات المصادر، أن اقتراب “ميسي” من باريس سان جيرمان يعني بالضرورة رحيل “مبابي” إلى “ريال مدريد” وهو ما سيحبط كثيرا مشجعي “برشلونة” الذين لا يزالون تحت الصدمة ولم يستوعبوا لحد الساعة خبر رحيل “ليو”.

الأسطورة الأرجنتينية وبعد أن اتفق مع النادي الكتالوني على تجديد عقده، وبسبب الوضع الاقتصادي السيء لنادي “برشلونة” ليس باستطاع رابطة الليغا تسجيل اللاعب وهو ما جعل إدارة الفريق تتخلى عن لاعبها الأسطوري.