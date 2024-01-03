باريس سان جيرمان يتوج بطلا لكأس السوبر الفرنسية

تمكن فريق باريس سان جيرمان من التتويج بكأس السوبر الفرنسية بعد الفوز بثنائية نظيفة على نظيره تولوز في المباراة التي جرت ملعب “بارك دي برانس”.

كما سجل الهدف الأول لفريق البياسجي اللاعب كانج لي في الدقيقة الثالثة ثم ضاعف النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر المباراة المثيرة.

ليتوج البياسجي بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية على التوالي و الـ 12 في التاريخ متفوق على نادي ليون الذي يملك في رصيده 8 ألقاب.

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