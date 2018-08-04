باريس سان جيرمان يتوج بطلا للسوبر الفرنسي

فاز نادي باريس سان جيرمان، أمسية اليوم السبت، على نادي موناكو، برباعية نظيفة، خلال مباراة السوبر الفرنسي، التي جمعت الفريقين بملعب “شيزن” بالصين.

وتألق النجم الأرجنتيني، أنخل دي ماريا، في هذه المباراة، أين سجل هدفين لصالح فريقه، في الدقيقتين الـ32، والـ91، ليتم اختياره كرجل للمباراة.

وأضاف الهدفين الآخرين لنادي بي أس جي، كل من اللاعببين كريستوف نكو نكو، في الدقيقة الـ39، وتيموتي ويا في الدقيقة الـ66.

وعجز نادي موناكو، عن مجابهة قوة الباريسيين، الذين تمكنو من تحقيق لقب السوبر الفرنسي، للمرة السادسة لهم على التوالي.