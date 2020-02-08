باريس سان جيرمان يستذكر أسطورته الجزائرية

إستذكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، لاعبه السابق، الدولي الجزائري مصطفى دحلب.

ونشر نادي باريس سان جيرمان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة تهنأة للأسطورة الجزائرية، بمناسبة عيد ميلاده الـ86، الذي يوافق الـ8 فيفري من كل سنة.

وجاء في تغريدة نادي العاصمة الفرنسية،”عيد ميلاد سعيد لأسطورة البي أس جي، مصطفى دحلب”، وأرفق هذه التغريدة بصورة للنجم السابق للخضر، بقميص البي أس جي.

يذكر أن مصطفى دحلب، حمل ألوان البي أس جي، لـ10 سنوات، سجل خلالها 98 هدف، وتوج معه بكأس فرنسا في مناسبتين (1982 و 1983).