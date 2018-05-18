باريس سان جيرمان يستهدف ضم “بوفون” !

كشفت الصحف الإيطالية، أن إدارة “باريس سان جيرمان” قد قدمت أول عروضها لـ “جيجي بوفون” من أجل الإنضمام للفريق الفرنسي.

وأكدد ذات المصادر أن “الخليفي” عرض على الحارس الإيطالي عقدا لمدة سنتين مقابل راتب خيالي.

فحارس السيدة العجوز قد يتضاعف راتبه الذي كان يتقاضاه مع اليوفي ويصل إلى 8 ملايين أورو سنويا.

وكان “جيجي” قد صرح يوم أمس أنه لم يفصل في مستقبله، سواء بمواصلة لعب كرة القدم أو الإعتزال بصفة نهائية.

وربطت الصحف الإيطالية “بوفون” بالعديد من الأندية الأوروبية على غرار “ريال مدريد” و”ليفربول” و”تشيلسي”.