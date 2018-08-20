“باريس سان جيرمان” يصرف النظر عن “غولام” !

كشفت بعض المصادر الفرنسية، أن ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة الفريق الفرنسي فكر جديا في ضم الجزائري “فوزي غولام” مدافع نابولي.

لكن إصابة اللاعب الجزائري غيرت موقف “الخليفي”، كما أن المبلغ المطلوب مرتفع كثيرا بالنسبة لمستوى اللاعب الجزائري حسب ما ذكرته ذات المصادر.

فقد حددت إدارة نابولي مبلغ يفوق الـ 50 مليون أورو من أجل التخلي عن “غولام” وهو ما جعل الصفقة لا تتم بين “البياسجي” و “البارتينوبي”.

ولا يزال نادي “باريس سان جيرمان” يبحث عن مدافع أيسر لتعزيز صفوف الفريق ووجه أنظاره صوب المدافع البرازيلي “فيليبي لويس”.