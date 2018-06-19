باريس سان جيرمان يعرض راتبا خياليا على “كريستيانو رونالدو” !!

كشفت المصادر الصحفية الفرنسية، أنّ إدارة “باريس سان جيرمان” تسعى للقيام بهجوم معاكس على إدارة “الملكي” بالتعاقد مع نجم الفريق الأول “كريستيانو رونالدو”.

وأكدت ذات المصادر، أنّ “الخليفي” مستعد لعرض راتب خيالي يصل إلى 45 مليون أورو سنويا، في عقد يمتد لـ 5 سنوات كاملة.

كما أن هناك الكثير من الفوائد والإمتيازات الخاصة بـ “الدون” في حالة إنضمامه لـ “باريس سان جيرمان”.

يذكر أن إدارة “الملكي” بدأت المفاوضات مع “نيمار جونيور” نجم “البياسجي” من أجل خطفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

كما أن إدارة “ريال مدريد” مستعدة لدفع ما يقارب الـ 300 مليون أورو لضمان خدمات نجم “السيليساو”.