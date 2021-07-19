باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة “رونالدو” !

يواصل نادي “باريس سان جيرمان” القيام بالصفقات الضخمة، فقد كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن هناك صفقة تبادلية تحوم في الأفق بين “اليوفي” والفريق الفرنسي (إيكاردي – رونالدو).

وأكدت ذات المصادر، أن “كريستيانو رونالدو” متحمس لتقمص ألوان البياسجي خاصة مع الصفقات الكبيرة التي قام بها الخليفي مؤخرا بانضمام كل من “راموس”، “حكيمي”، “فينالدوم”، “دوناروما” وغيرهم للفريق الفرنسي.

ويأمل الخليفي في تشكيل فريق الأحلام بضم كل هذه النجوم من أجل تحقيق حلمه بالتتويج برابطة الأبطال غير أن هذا لن يكون سهلا.

في نفس السياق، انضمام “رونالدو” لـ “باريس سان جيرمان” يعني بصفة مؤكدة رحيل “مبابي” إلى “ريال مدريد”.