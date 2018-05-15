باريس سان جيرمان يكشف عن مدربه الجديد !!

أعلن نادي باريس سان جيرمان وعبر موقعه الرسمي أن الألماني “توماس توخيل” سيشرف على الفريق الموسم المقبل خلفا للإسباني “أوناي إيمري” الذي غادر “البياسجي”.

وأكد ذات البيان أن النادي وقع على عقد مع المدرب السابق لبروسيا دورتموند لمدة عامين.

وصرح توخيل قائلا: “فخور بإنضمامي لنادي باريس سان جيرمان ولدي طموح كبير للنجاح رفقة هذا النادي”.

وأضاف: “أنا متحمس لبداية المشوار رفقة أبطال فرنسا، رفقة نجوم كبار أيضا”.