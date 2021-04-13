باريس سان جيرمان يُحبط ريمونتادا البايرن ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للدور نصف النهائي من مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

لقاء العودة من الدور ربع النهائي لُعب بملعب “البارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية باريس وانتهى بفوز بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد.

الهدف الوحيد في مواجهة العودة سجله “تشوبو موتينغ” في الدقيقة ال40 في حين انتهى لقاء الذهاب بأليانز أرينا بفوز البياسجي بثلاثية لهدفين.

هذا وتأهل تشلسي الإنجليزي لذات الدور على حساب بورتو البرتغالي عقب انتهاء لقاء العودة بفوز الضيوف بهدف دون رد.

هدف بورتو وقعه تاريمي في الدقيقة ال90 بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق اللندني بهدفين دون رد.