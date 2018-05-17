باريس سان جيرمان يُحدّد سعر “نيمار” !!

كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان قد حددت قيمة “نيمار جونيور” الذي يستعد للرحيل عن الفريق الفرنسي بعد مونديال روسيا.

وأكدت ذات المصادر الإسبانية أن والد “نيمار” تحدث مع “الخليفي” وطلب منه تحديد مطالبه المالية من أجل رحيل البرازيلي.

ورغم أن الخليفي لا يريد رحيل النجم البرازيلي إلا أنه قد يرضخ للأمر الواقع بعد نهاية المونديال.

وحسب ما كشفته الصحافة الإسبانية فإن القطري يطالب بإضافة 100 مليون أورو على القيمة التي دفعها لبرشلونة الصائفة الماضية.

لذلك فإن قيمة إنتقال نيمار ستكون في حدود الـ 322 مليون أورو.

وحسب ذات المصادر فإن ريال مدريد سيباشر مفاوضاته مع إدارة الفريق الفرنسي وسيعرض ما يقارب الـ260 مليون أورو لحسم الصفقة.