“باريس سان جيرمان” يُريد خطف “عطال” !

الرياضة
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“باريس سان جيرمان” يُريد خطف “عطال” !
بقلم أمير بهلول

كشفت المواقع الرياضية الفرنسية، أن إدارة “باريس سان جيرمان” تضع نصب أعينها الجزائري “يوسف عطال” نجم “نيس”.

فحسب ما ذكر موقع “لو 10 سبور”، فإن إدارة فريق العاصمة الفرنسية تريد التخلص من البلجيكي “مونيي” وتعويضه بـ “عطال”.

في حين أكدت صحيفة “لوباريزيان” أن إدارة “البياسجي” قد اتصلت بإدارة “نيس” شهر “نوفمبر” من العام الماضي للإستفسار عن اللاعب.

يذكر أن إدارة “نيس” أكدت في العديد من المناسبات أن النجم الجزائري ليس للبيع ولن يغادر أسوار النادي.

غير أن كثرة العروض قد تعجل الأمر صعبا على إدارة “نيس” في الحفاظ على “الجوهرة” الجزائرية.

خاصة في ظل اهتمام “تشيلسي”، “ميلان” و “أتليتكو مدريد” بـ “يوسف عطال”.


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