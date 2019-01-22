“باريس سان جيرمان” يُعاقب لاعبه الجزائري “عدلي”

قرر نادي “باريس سان جيرمان” مُعاقبة لاعبه الجزائري الأصل، ياسين عدلي، بحرمانه من التدريبات مع التشكيلة المُحترفة الى إشعار لاحق.

وكشفت وسائل إعلامية فرنسية بأن متوسط الميدان الصاعد، دخل قبضة حديدية مع المُدير الرياضي “أنتيرو أنريكي”، في وقت حساس جدا.

ورفض صاحب الـ18 عاما فكرة الإداري الإسباني في إعارته لفريق جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مما أغضب هذا الأخير كثيرا.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن مُسيري “البي أس جي”، يُفضلون أن يغير خريج مدرستهم الأجواء لكسب المُنافسة، والعودة جاهزا الموسم القادم.

ولم تلقى هذه الفكرة قبولا من نجم شُبان “الديكة” الذي يرى بأنه قادر على فرض نفسه مع أشبال “توماس توخيل”.