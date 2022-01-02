باريس سان جيرمان يُعلن إصابة ميسي بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، عن إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفيروس كورونا.

وأصدر “البي أس جي” بيانا رسميا، يؤكد فيه دخول “البرغوث” حجرا صحيا، سيحرمه من لعب مباراة كأس فرنسا، غدا الإثنين.

ولم يكن المتوج بالكرة الذهبية 2021، الوحيد المصاب بـ”الكوفيد” في البياسجي، بإعتبار أن المدافع بيرنات والحارس ريكو يعانيان منه أيضا.

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وتوج النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بجائزة الكرة الذهبية العالمية 2021 التي تنظمها مجلة فرانس فوتبال الفرنسية.

وجاء تتويج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالكرة الذهبية السابعة في مشواره الكروي في حفل كبير أُقيم بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

كما تفوق “البرغوث” في سباق الكرة الذهبية على اللاعب البولندي “روبيرت ليفاندوفسكي”.

وحل الايطالي جورجينيو في المركز الثالث بينما جاء النجم الدولي الفرنسي كريم بن زيمة في المركز الرابع.

وعلق النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي” على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات خلال الحفل:”من الرائع أن أتواجد هنا خلال هذه الليلة، ربما لا أعلم إلى متى سأظل على هذا المستوى”.

وأضاف: “لكن يجب أن أتذكر أولًا كل من وقف ورائي وبجانبي.. أود الاستمرار في القتال مع ناديّ الجديد، كما أود أن أشكر كل زملائي في برشلونة فريقي السابق، وكذلك في منتخب الأرجنتين”.

“كان حلمًا كبيرًا أن أستمر في القتال من أجل الفوز بالجائزة كل تلك المرات.. أكرر، أشكر كل لاعبي الأرجنتين وبرشلونة وزوجتي وأبنائي، وأشكر أيضًا والدتي ووالدي”.

وختم:”إنه لشرف كبير لي أن أكون منافسا لليفاندوفسكي على هذه الجائزة، ربما كان يستحقها العام الماضي، وأعتقد أنه يستحق أن يكون ضمن الأفضل في العالم”.