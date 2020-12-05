باريس على صفيح ساخن..أعمال شغب عنيفة وإشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

اندلعت اليوم السبت، أعمال شغب عنيفة في العاصمة الفرنسية باريس، اثر مظاهرات كبيرة مناهضة لقانون “الأمن الشامل”.

أين قام المتظاهرون بالإشتباك مع الشرطة الفرنسية، والتي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمام المتظاهرين.

وكان الآلاف من المحتجين حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، قد خرجوا في مظاهرات سلمية، منددين بقانون الأمن الشامل عبر شوارع باريس لتندلع اشتباكات عنيفة بينهم وبين الشرطة الفرنسية.

حيث أسفر هذا عن تحطيم واجهات المحلات التجارية، وإضرام النار في السيارات وحرق الحواجز التي وضعتها الشرطة.

وقالت شرطة باريس في تغريدة على تويتر إن 30 شخصا تم اعتقالهم من بين المحتجين.