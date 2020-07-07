باريس هيلتون تنافس “ترامب” و”كانييه” على رئاسة أمريكا

فاجأت النجمة الأمريكية، باريس هيلتون، الأمريكيين، بإعلانها عن ترشحها للرئاسيات المقبلة.

وغردت “باريس هيلتون” عبر حسابها على موقع “تويتر” وكتبت: “باريس للانتخابات”.

وليس معروفًا إذا ما كانت “هيلتون” جدية بشأن قرارها أم أنها مجرد مزحة.

إلا أن متابعي النجمة الأمريكية، دعموا قرارها، وكتب أحد المستخدمين : “سأصوت لباريس بدل كانييه ودونالد ترامب”.

وفي وقت سابق، نشر نجم الراب الأمريكي “كانييه ويست”، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه على موقع “تويتر” معلنا ترشحه للإنتخابات قائلا: “يجب أن ندرك الآن وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة”.

كما أعلنت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” دعمها لزوجها “ويست”، عبر مشاركة تغريدته وإرفاقها بعلم أمريكا.