“باري لوان” يستقبل قديورة بالسفارة البريطانية بالجزائر

إستقبل السفير البريطاني بالجزائري “باري لوان” متوسط ميدان المنتخب الجزائري “عدلان قديورة” بمقر السفارة بالعاصمة عقب تتويجه رفقة المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019.

وهنأ السفير الجزائري اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة بالآداء الرائع المقدم خلال نهائيات أمم إفريقيا التي إحتضنتها مصر.

ونشر السفير البريطاني تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها:

“أسعدني لقاء عدلان قديورة لتهنئته على الفوز الجزائري بالكأس الإفريقية وأتمنى له حسن الحظ في مشاركته بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم”