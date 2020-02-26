باري لوين يعتبر زيارة البعثة البريطانية للتجارة والاستثمار للجزائر ناجحة

عبر السفير البريطاني في الجزائر، باري لوين، عن سعادته بنجاح زيارة البعثة البريطانية للتجارة والاستثمار للجزائر.

ونشر السفير البريطاني تغريدة على صفحته الرسمية في تيوتر قال فيها: سعيد لنجاح زيارة البعثة البريطانية للتجارة والاستثمار.

وأردف السفير البريطاني: أشكر الأصدقاء الجزائريين على الضيافة الكريمة والودية وأتمنى تطوير الشراكة رابح-رابح بين بلدينا ان شاء الله.