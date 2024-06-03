باستعمال الشعوذة.. توقيف شخصين تورطا في قضايا احتيال بسوق لبيع المواشي بالأغواط

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة قلتة سيدي سعد بأمن ولاية الأغواط، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين في العقد الخامس والسادس من عمرهما لتورطها في النصب والاحتيال بالسوق الأسبوعي لبيع المواشي بمدينة قلتة سيدي سعد ولاية الأغواط.

وجاءت العملية على دوريات شرطية لعناصر ذات أمن الدائرة، في إطار حماية الأشخاص والممتلكات، بالسوق الأسبوعي لمدينة قلتة سيدي سعد، أين لفت انتباههم شخصين مشبوهين يقومان بالنصب والاحتيال باستعمال السحر والشعوذة على بعض تجار المواشي.

ليتم فور ذلك توقيف المشبوهين في حالة تلبس وتفتيش غرفتهما التي عثر بداخلها بعد عملية تفتيش إيجابية على بعض العقاقير، قارورات زيتية، حروز طلاسم ودهون كان يستعملها المحتالان في عملية التمويه والنصب والاحتيال على الضحايا.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، قٌدِمَ المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا على أساس قضيتي جنحة النصب والاحتيال وممارسة أعمال السحر والشعوذة واتخاذهما مهنة لهما.