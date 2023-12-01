باستعمال طائرات “الزواري الانتحارية”.. المقاومة تعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال

اعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استهداف تحشدات لآليات جيش الإحتلال، شمال المنطقة الوسطى بـ 3 طائرات مسيرة من طراز “الزواري الانتحارية”.

وجاء في بيان المقاومة:

“كتائب القسام تستهدف تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى ب 3 طائرات مسيرة من طراز “الزواري الانتحارية”.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم، قصفها من جديد تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وكانت المقاومة قد اعلنت، في وقت سابق، إطلاقها رشقة صاروخية في اتجاه “تل أبيب”ومستوطنات وسط فلسطين المحتلّة، وفي اتجاه “أسدود” المحتلّة في غلاف غزّة.

وأوضحت القسام، أن هذا القصف جاء ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، حيث شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات على القطاع، صباح اليوم، أدّت إلى ارتقاء الشهداء ووقوع الإصابات.

ويأتي هذا بعد أن انتهت الهدنة بين حركة “حماس” والاحتلال، والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، من دون الإعلان عن تمديدها.

يذكر أن الهدنة دخلت حيّز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدّة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.