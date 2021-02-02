باستور: لا يوجد أي خطر على اللقاحات أثناء نقلها إلى الولايات

أكدت مديرة التموين بمعهد باستور في الجزائر، سماي زوليخة، أن مصالحها تعمل منذ أشهر لتوفير امكانيات استقبال اللقاحات.

وأوضحت، سماي في تصريح للنهار، اليوم الثلاثاء، أن لقاح سبوتيكv، يتطلب درجة حرارة -20 مئوية.

أما لقاح أسترازنيكا، فيتطلب درجة حرارة بين 2 إلى 8 درجة مئوية –على حد قول المتحدثة-.

وعن عملية توزيع اللقاحات، أفادت سماي، أنها تتم حسب شروط التخزين والنقل التي توفرها كل ولاية.

وأشارت المتحدثة، إلى أن معهد باستور، يوفر كل الامكانيات لنقل هذه اللقاحات، مردفة أن سبوتنيكv، يجب المحافظة عليه مجمدا.

وأضافت مديرة التموين، أن ساعات النقل، تكون حسب مسافة الولايات التي يتم تموينها باللقاح.

وصرحت سماي زوليخة، أنه لا يوجد خطر على اللقاح أثناء نقله إلى الولايات سواء برا، أو جوا فيما يخص الجنوب.