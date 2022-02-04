باسل خياط: لا أحب زوجتي.. وسأعتزل قريبا

اعتبر النجم السوري باسل خياط أن شعوره لزوجته ليس حباً. مشيرا أن علاقته بناهد زيدان تتخطى مرحلة الحب.

وقال باسل في مقابلة لبرنامج “ABTalks” “لا أعلم لماذا نحصر العلاقات في كلمة حب. الذي أعتبره بأن له عمرا ومحكوما بظروف كثيرة اخترعها البشر”.

وأضاف “قلت في أحد اللقاءات السابقة أني لا أؤمن بالحب وأنا أعني هذا الكلام فأنا أؤمن بشيء أقوى من الحب. وأرى أن الحب عبارة عن مشاعر تنبع من العلاقات البشرية ككل”.

وكشف النجم باسل خياط أنه قد يتقاعد في وقت مبكر من مهنة التمثيل للتفرغ إلى الكتابة في مجال التحليل النفسي.

وأضاف أنه لم يعش طفولته كما يجب، إذ بدأ بالعمل في سن صغيرة في حي شعبي حيث نشأ.

وقال: “كنت أبيع حلوى في الشارع وأنا في المدرسة الابتدائية لأنني كنت أسكن في حي شعبي”.

وكشف أصعب لحظات طفولته، حين أقعده مرض الروماتيزم لمدة شهرين، إضافة إلى انفصال والديه ما أصابه بانكسار في نفسه. وأكّد أنّه عاش حالة اكتئاب لمدة سنتين عند بداية الأزمة السورية”.

وعلى الصعيد الفني يتابع باسل تصوير مشاهده ببطولة مسلسل مصري سيعرض على منصة “شاهد”. بالإضافة لذلك يستعد باسل للمشاركة بعمل آخر خلال الشهر الجاري.

وكان باسل خياط قد حضر في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “حرب اهلية”. إلى جانب النجمة المصرية “يسرا” وحقق العمل نجاحاً جيداً.

وكان باسل قد فاجأ جمهوره من خلال بث مباشر عبر حسابه على “إنستغرام”. عندما أعلن أنه سيقوم بمشروع يعتمد على الدراما التفاعلية ليقوم الجمهور بالمشاركة بكتابة العمل الدرامي. من خلال طرح فكرة معينة بينما يقوم الجمهور بإكمالها من خلال التعليقات ليتم اختيار أفضل قصة لتحويلها لمسلسل.

ويعتبر باسل خيّاط من أبرز الفنانين والممثلين السوريين وهو من مواليد دمشق في أوت 1977.

عندما تقدم لاختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية دمشق تم رفضه في المرة الأولى ولكن بالعام التالي اللجنة نفسها قبلته. وتخرج بنفس الدفعة مع الفنانين قصي خولي وسلافة معمار وغيرهم.